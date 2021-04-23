Посол США в России Джон Салливан вернулся в Вашингтон

23 апреля посол США в России Джон Салливан вернулся на родину, в Америке. Он признался, что рад побыть дома.

Представитель дипведомства прибыл в вашингтонский аэропорт имени Даллеса. Там же он прокомментировал свое впечатление о возвращении в Штаты и о том, как провожала его российская столица.

- В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с коллегами в администрации, - заявил Салливан журналистам, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее Москва предложила американскому послу покинуть Россию для консультаций в Вашингтоне.