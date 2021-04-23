В Праге сообщили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число сотрудников генеральных консульств России в Праге и Чехии в Москве не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Министр иностранных дел Чехии пояснил, что на сегодняшний день все взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге не касались генеральных консульств.

«И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России», - сказал он в интервью газете «Blesk», уточнив, что в таком случае Прага не будет меняться численность сотрудников генеральных консульств России и Чехии.

По его словам, и Россия и Чехия будут располагать 32 сотрудниками в посольствах в Москве и Праге - по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.

Напомним, на прошлой неделе, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.