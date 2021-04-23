В России не выявлен индийский штамм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день в России не зарегистрирован индийский вариант SARS-CoV-2, имеющий двойную мутацию. Такое заявление сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Как сообщил специалист, отсутствие данного штамма показало результаты мониторинга за генетической изменчивостью коронавирусной инфекцией в стране, который проводится лабораториями институтов Роспотребнадзора.

«Ранее были отсеквенированы несколько изолятов, имеющих упомянутые мутации по отдельности, но относящихся к другим штаммам коронавируса», - отметил эксперт.

При этом Хафизов считает, что «едва ли стоит опасаться, что эти штаммы могут вызвать новую волну заболевания». По его словам, мутации в геноме коронавируса происходят постоянно, что является вполне нормальным процессом.

«Данных же о том, что они как-либо влияют на тяжесть протекания заболевания или хуже нейтрализуются антителами, нет», - добавил он.

Напомним, в этом месяце индийский вариант коронавируса с двойной мутацией выявили в США.