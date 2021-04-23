Лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая требует ввести ответственность за травлю детей в Интернете

Председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Фото: Екатерина ХРАМОВА.

Проблема кибербуллинга – травли в Интернете – приняла массовый характер и требует решительных мер, считает председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. По числу эпизодов нападок в Интернете среди всех регионов России в первом квартале 2021 года лидирует Москва. Лидер общероссийского движения рассказала, как можно определить, что ваш ребёнок подвергается интернет-травле, и как нужно действовать родителям, чтобы не усугубить ситуацию.

Подростки полностью погружены в виртуальную среду: для них нет особой разницы между жизнью оффлайн и онлайн. Ребенок остро реагирует на все, что происходит в соцсетях, и испытывает всю гамму чувств – от эйфории до депрессии. Психологи отмечают: в возрасте с 13 до 18 лет молодые люди особенно восприимчивы ко всему.

- И примеров травли по стране сотни и тысячи и, самое страшное, что не о всех узнают взрослые, - подчеркивает Татьяна Буцкая.

Если до эпохи Интернета признаки травли в школе или во дворе было легко распознать – синяки, ссадины, травмы, то виртуальные обиды подростки прячут глубоко внутри. Последствия кибербуллинга можно скрывать долго. И если раньше подростки могли убежать и спрятаться дома, то теперь обидчики достают своих жертв и там. Чаще всего они снимают объект своей травли на смартфон в нелепой позе, создают фейковые страницы под выдуманными именами, начинают травить, используя подставные аккаунты.

– Отличительная черта кибербуллинга – анонимность, - подчеркивает Татьяна Буцкая. - Но обычно под фейковой маской интернет-обидчика скрывается тот же человек, что терроризирует вашего ребёнка в классе. Здесь всё зависит от того, насколько у родителей с детьми доверительные отношения. Самое опасное, когда дети замыкаются в себе и не рассказывают о своих проблемах.

Главный признак того, что ваш ребенок подвергается кибербуллингу – его подавленное состояние и то, что гаджеты вызывают у него стресс. Если вы подозреваете, что сына или дочь травят в Интернете, нельзя сразу требовать от них предоставить вам доступ к соцсетям. Это может лишь отдалить ребенка от вас. Необходимо выстроить с подростком доверительный диалог.

Для подтверждения фактов буллинга в первую очередь нужно собрать доказательства. Это могут быть скриншоты переписки, записи разговоров, видео, аудио, свидетельствующие о травле. Сохраняйте все, что может свидетельствовать о фактах нападения на ребенка в интернет-пространстве.

К сожалению, четких статей закона, наказывающих за кибербуллинг, пока нет. И механизм привлечения к ответственности за него пока не отработан.

- В настоящее время можно опираться на статьи 128.1 УК РФ о клевете, 119 УК РФ об угрозе жизни, 119 УК РФ о о причинении тяжкого вреда здоровью статья, 130 УК РФ об оскорблении, и статьи 110 УК РФ о доведение до самоубийства, - советует Татьяна Буцкая.

По ее словам, «Совет матерей» всерьез обеспокоен сложившейся ситуацией и собирается инициировать принятие закона, который будет реально наказывать за кибербуллинг. Необходимо ввести за травлю в интернете серьезное наказание, ведь она сегодня представляет такую же угрозу жизни, как обычное моральное давление или физическое воздействие.