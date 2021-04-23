Указ Путина о майских выходных будет подписан 23 апреля 2021 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на брифинге в пятницу, 23 апреля, отвечая на вопрос главы Роспотребнадзора Анны Поповой, подтвердил, что праздничная неделя в мае продлится с 1 по 10 мая. Соответствующий указ будет подписан уже сегодня.

- Анна Юрьевна, я сам неоднократно говорил. На федеральном уровне и региональном, будут призывать прислушиваться к специалистам. И если вы считаете это необходимо, мы сделаем. Сегодня я соответствующий указ подпишу, - сказал президент.