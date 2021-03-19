Центробанк РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку до 4,5% Фото: Анастасия ОСИПОВА

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до уровне 4,5 процента годовых. Решение о первом ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года было принято на совете директоров регулятора в пятницу, 19 марта.

«Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых», - говорится в заявлении Центробанка.

Как отмечает регулятор, темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше прогноза Центробанка, а баланс рисков сместился в сторону проинфляционных.

При этом ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Напомним, 12 февраля регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента, при этом из своего релиза Центробанк убрал заявление, допускавшие снижение ставки в дальнейшем. В тот же день Банк России также повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года с 3,5-4 процентов до 3,7-4,2 процентов.