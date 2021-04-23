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Общество23 апреля 2021 13:59

Песков: Речи о новом локдауне в майские праздники не идет

Ранее президент Путин заявил об продлении выходных дней в последний весенний месяц
Анастасия РЫШКОВА
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Речи о новом локдауне в продленные майские праздники не идет.

Речи о новом локдауне в продленные майские праздники не идет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о возможной карантинной неделе в праздничные дни в мае, заверил, что локдауна не будет.

- Речи о новом локдауне в продленные майские праздники не идет, - сказал представитель Кремля.

Ранее на брифинге, 23 апреля, президент РФ, отвечая на вопрос главы Роспотребнадзора Анны Поповой о продлении майских праздников, заверил, что он подпишет соответствующий указ. Таким образом выходные охватят 1-11 мая.

Ранее с предложением продлить праздничные дни выступал Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Идея заключается в том, чтобы забрать праздничные дни у зимних каникул и заполнить пробел между праздниками в мае. Он отметил, что в теплую весеннюю погоду россияне проводят время на даче, в то время как зимой в основном все сидят дома.

Майские праздники в 2021 году

Фото: Рушан КАЮМОВ