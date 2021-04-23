Мария Захарова призвала дипломатов Латвии, Литвы и Эстонии "паковать вещи" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявления Латвии, Литвы и Эстонии о высылке российских дипломатов. Она заявила, что Россия предпримет ответные меры.

- В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи, — сказала Захарова.

Напомним, ранее МИД Латвии, Эстонии и Литвы объявили о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией.

- Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников, — прокомментировали такой решение в МИД Латвии.

17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 российских дипломатов из Праги. Местные спецслужбы обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.