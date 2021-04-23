Латвия и Литва в знак солидарности с Чехией высылают российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Латвия высылает российского дипломата в знак солидарности с Чехией, на такой же шаг пошла и Литва, которая высылает двух российских дипломатов.

«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», - написал глава латвийского Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс сообщил в пятницу в Twitter.

Напомним, на прошлой неделе, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Прага, в свою очередь, призывала страны Европейского Союза поддержать ее позицию. Премьер Чехии Андрей Бабиш выразил слова благодарности премьеру Словакии Эдуарду Хегеру за то, что власти республики в «знак солидарности» высылали из страны трех российских дипломатов.

При этом, как писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, выразил уверенность, что число сотрудников генеральных консульств России в Праге и Чехии в Москве не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта.