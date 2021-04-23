11 мая 2021 года выходной или нет: Кремль дал ответ

Согласно озвученному решению главы государства, отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая включительно. Фото: REUTERS

После заявления президента России Владимира Путина о том, что майские праздники в стране будут увеличены и продлятся с 1 по 11 мая, у многих граждан появился вопрос о том, будет ли выходным днем 11 мая 2021 года или нужно будет идти на работу.

Согласно озвученному решению главы государства, отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая включительно, а вот 11 число официально будет считаться рабочим днем.

Отдыхать россияне будут с 1 по 10 мая включительно. Фото: графика kp.ru.

Владимир Путин обещал подписать указ о новой выходной неделе в мае уже сегодня - 23 апреля. После соответствующего вопроса главы Роспотребнадзорва Анны Поповой он отметил, что власти должны прислушиваться на федеральном уровне и региональном к своим специалистам.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил увеличить майские праздники. Идея заключается в том, чтобы забрать праздничные дни у зимних каникул и заполнить пробел между праздниками в мае.

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, имеющейся в распоряжении kp.ru, 50% граждан РФ ожидали увеличения праздничных дней в мае.