Во Франции мужчина зарезал сотрудницу полиции Фото: REUTERS

В коммуне Рамбуйе региона Париже гражданин Туниса напал с ножом на сотрудницу правоохранительных органов. Женщина скончалась.

Как сообщает телеканал BFMTV, инцидент произошел в пятницу, 23 апреля, во второй половине дня. После нападения на женщину преступник был нейтрализован полицией.

На место происшествия выехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

- Сотрудница полиция стала жертвой нападения с ножом в комиссариате Рамбуйе, куда я направляюсь, — написал он у себя в Twitter.

Французские издание сообщают, что правоохранительные органы не исключают версию теракта.

В конце 2020 года в коммуне Аврилле в департаменте Мен и Луара на западе Франции подросток получил несколько ножевых ранений около школы. Нападавшие нанесли несколько ножевых ранений, после чего скрылись с места преступления.