В Нижнем Новгороде открылся флагманский магазин «Нижний 800»

На Большой Покровской состоялось торжественное открытие флагманского магазина «Нижний 800». Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

23 апреля в Нижнем Новгороде на ул. Большой Покровской, д. 8 состоялось торжественное открытие флагманского магазина «Нижний 800». Теперь жители и гости города смогут приобрести одежду и сувениры с символикой 800-летия не только в официальном интернет-магазине, но и офлайн.

Каждый из пяти залов магазина оформлен в значимой для истории города тематике. Первый зал отсылает нас к архитектурным символам Нижнего Новгорода и историческим событиям. Второй зал — к речной тематике: здесь стены украшены изображениями рыб, которые водятся только в Волге. Оформление зоны лестницы, ведущей на второй этаж, полностью посвящено авиационной тематике и, в частности, легендарному летчику Валерию Чкалову. На входе гостей встречает изображение пакгаузов на Стрелке. Следом расположен центральный зал, посвященный книгам, изобретениям и народным художественным промыслам. Герои этого зала - Иван Кулибин и Максим Горький. Зал с окнами, выходящими на Большую Покровскую, посвящен Минину и Пожарскому, а также теме покорения неба. Кроме того, красной нитью во всех залах проходит тема купечества.

Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

В отдельном зале представлены капсульные коллекции одежды и головных уборов. Там посетителей встречает гордость нижегородского спорта - образ Виктора Коноваленко, заслуженного мастера спорта, вратаря сборной СССР и горьковского «Торпедо», двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы. А примерочные здесь оформлены в стиле стадиона «Нижний Новгород».

Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

И, конечно же, при оформлении не забыли о важнейшем промышленном символе региона — легендарных автомобилях «Группы ГАЗ».

Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

На открытии магазина также состоялась презентация талисманов 800-летия, выбранных жителями города, - олененка Нино и дятла Гора. Маскоты приехали на Большую Покровскую на кабриолете «Победа».

«В магазине очень большой ассортимент - всем рекомендую! Невозможно уйти без покупок. Я купил талисманы 800-летия и книгу о первом трамвае. Обязательно приду в магазин с детьми и, думаю, не один раз», — поделился впечатлениями глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Фото: Юлия Горшкова, ИА «Время Н»

Флагманский магазин «Нижний 800» — это не классическая сувенирная лавка. В магазине будет работать экскурсовод, который будет рассказывать об истории города, народных художественных промыслах, известных нижегородцах, внесших вклад в развитие города. В магазине можно будет приобрести магниты, значки, кружки, одежду и другие сувениры под брендом «Нижний 800», а также эксклюзивную коллекцию изделий народных художественных промыслов.