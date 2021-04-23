Байден одобрил призыв Путина совместно решать климатические проблемы

Джо Байден одобрил призыв Владимира Путина совместно решать климатические проблемы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что его обрадовал призыв российского лидера Владимира Путина совместно решать проблемы климата.

- Меня очень обрадовал призыв Путина к мировому сообществу сотрудничать в продвижении сокращения углекислого газа. Соединенные Штаты хотят работать с Россией и другими странами в этом направлении. Это прекрасное обещание, — сказал Байден на сессии климатического саммита.

Напомним, 22 апреля на саммите по климату президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в стране. Он сообщил, что борьба за сохранение климата призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Президент России призвал другие страны присоединиться к совместным проектам по борьбе с изменением климата.

Также Владимир Путин назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов. Он подчеркнул, что от успеха этих усилий во многом зависит судьба всей планеты, перспективы развития каждой страны, а также благополучие и качество жизни людей.