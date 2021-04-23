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В мире23 апреля 2021 22:31

Американский брокер Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами

Такие меры были предприняты после штрафа регулятора США
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами. Фото: interactivebrokers.com

Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами. Фото: interactivebrokers.com

Компания Interactive Brokers из Соединенных Штатов Америки потребовала у российских партнеров закрыть их счета в компании.

Как пишет РБК со ссылкой на источник на финансовом рынке, эту информацию подтвердили в трех брокерских компаниях.

В пресс-службе российской инвестиционной компании "Атон" рассказали РИА Новости о том, что прекращают сотрудничество с Interactive Brokers. По их словам, брокер стал ограничивать работу с Россией и рядом других стран. Это произошло после штрафа американского регулятора.

Также глава отдела инвестиционного консультирования ГК "Финам" Владимир Цыбенко рассказал, что Interactive Brokers просил партнеров закрывать счета без объяснения причин еще пять лет назад.

Ранее американская компания Zoom Video Communications запретила продавать свои услуги государственным учреждениям и компаниям с государственным участием в России и СНГ. Организация является разработчиком одноименной программы Zoom для организации видеоконференций.