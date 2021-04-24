Как будут оплачиваться майские праздники с 1 по 10 мая 2021, объяснил эксперт

В России майские праздники сделали более длинными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением назначить дни с 4 по 7 мая выходными. Российский лидер поддержал эту идею.

Таким образом, россияне с четом праздников (1 и 9 мая) будут отдыхать первые десять дней мая. Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал kp.ru, как будут оплачиваться длинные выходные.

По словам эксперта, дополнительные выходные дни должны быть оплачены гражданам так же, как и обычные рабочие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главное о длинных майских выходных: Кому придется работать и что будет с зарплатами

Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая нерабочими днями (подробности)