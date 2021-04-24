Захарова процитировала Чапека в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценивая ситуацию с Чехией вспомнила классику.

- Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека (чешский писатель) процитировать: "Саранча - стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое... Дальше не помню, найдите сами, - написала Захарова в своем посте на странице в социальной сети Фейсбук.

Накануне сообщалось, что власти Чехии выдвинули России ультиматум в связи с высылкой дипломатов. Однако Чехия призвала ЕС и НАТО поддержать ее решение о высылке российских дипломатов из страны. В дальнейшем она выразила благодарность Британии за поддержку в дипломатическом противостоянии с Москвой. Кроме Лондона, чешский МИД поблагодарил Эстонию, Латвию и Литву, которые также выслали российских дипломатов.