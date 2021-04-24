Что делать тем, кто взял отпуск на майские праздники, объяснил эксперт Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае россиян ждут длинные выходные - Владимир Путин объявил с 1 по 10 мая нерабочими днями и уже подписал указ о сохранении заработной платы. Однако некоторые граждане запланировали на это время отдых. О том, что делать тем, кто уже взял отпуск на майские праздники, kp.ru рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам специалиста, несмотря на неожиданные обстоятелсьтва, ситуация в целом не меняется.

- Я тоже взял отпуск на эти дни, - признается Сафонов. - В этом случае ничего не меняется: просто у одних людей будет отпуск, у других - нерабочие дни. Но можно обратиться к работодателю с просьбой о переносе отпуска.

Тем временем, в эфире радио "Комсомольская правда" президент Конфедерации труда России Борис Кравченко рассказал, в каком объеме будет производиться оплата труда.

- Речь не идет о праздничных днях. Речь идет о нерабочих оплачиваемых днях, - объяснил эксперт, отметив, что не стоит ждать двойной оплаты за выход на работу в период с 1 по 10 мая.