YouTube заблокировал на Украине три оппозиционных телеканала

На Украине заблокировали YouTube-каналы попавших под санкции СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

YouTube заблокировал на Украине доступ к аккаунтам трёх телеканалов депутата Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака: "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщает УНИАН. Их блокировку потребовало ранее Министерство культуры Украины. В заявлении ведомства было сказано, что все три канала "опосредованно финансирует Россия".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввёл санкции в отношении этих каналов, после чего остановилось их телевещание. Ограничения были применены к телерадиокомпании "112 Украина" и её региональным каналам: "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Новый формат", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ". Эфир также запретили компании "Новости 24 часа".

В заявлении на сайте президента Зеленского также отмечалось, что санкции связаны с персональными санкциями против депутата партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, владельца телеканала "Зик".