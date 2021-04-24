Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала RT. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор обратился к администрации Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала RT.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "RT", принадлежащего российскому СМИ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Google заблокировал ряд материалов российского телеканала и ограничил возможность проведения прямых трансляций. Причиной для этого стало якобы распространение RT недостоверной информации о коронавирусе.

Роскомнадзор отметил, что подобные действия противоречат основным принципам свободного распространения информации. В ведомстве подчеркнули, что согласно законодательству РФ, игнорирование администрацией интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав российских граждан в сети, а также цензуру российских СМИ, влечет за собой административный штраф до 1 млн рублей.