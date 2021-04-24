Байден назвал гибель армян в Османской империи в начале XX века "геноцидом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале 20 века "геноцидом". Об этом глава Белого дома сказал в официальном заявлении в субботу, 24 апреля.

- Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний.

Президент заявил, что начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть.

- Большинство из тех, кто выжил, были вынуждены искать новые дома и новую жизнь по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, - сказал президент.

Он отметил, что за десятилетия армянские иммигранты обогатили Соединенные Штаты своими талантами, но они никогда не забывали свою трагическую историю.

- Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось, - сказал Байден.