Немецкий политик призвал ЕС «покончить с темой Украины» и восстановить отношения с Россией

Премьер-министр немецкого региона Саксония Михаэль Кречмер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал Евросоюз «покончить с темой Украины» и восстановить добрососедские отношения с Россией. Немецкий политик в интервью телеканалу RT DE заявил, что конфликт на юго-востоке Незалежной не должен влиять на сотрудничество Брюсселя с Москвой.

«Давайте уже покончим с темой Украины — поспособствуем установлению там мира, и тогда возможностей для сотрудничества станет еще больше», - в частности, сказал премьер Саксонии.

Михаэль Кречмер подчеркнул, что жители Европы и России хотят одного и того же – мира, безопасности, возможности спокойно жить и работать. Он также напомнил, что «Евросоюз и Россия – партнеры, которые живут на одном континенте, поэтому всегда будут связаны друг с другом, зависеть друг от друга».

«Мы должны заниматься тем, что нас объединяет», - отметил он.

Кроме того, глава правительства Саксонии указал, что Германии важно сотрудничать с нашей страной в экономике, вопросах защиты климата и борьбе с пандемией коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «нормандский формат» остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украины.