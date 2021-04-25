Игровое расстройство включат в Международную классификацию болезней

В новую версию МКБ включат игровое расстройство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что в одиннадцатую версию Международной классификации болезней включили игровое расстройство.

Как пишут "Известия", последняя версия МКБ позволяет более эффективно регистрировать информацию, касающуюся безопасности в области здравоохранения, и предупреждать события, вредящие здоровью людей. К примеру, небезопасные методы работы в больницах. В частности, в МКБ вошли главы по народной медицине, а раздел аддиктивных расстройств было добавлено игровое расстройство.

Также в новой версии классификации появились классы "Расстройства цикла сон–бодрствование", "Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем" и "Нарушения иммунной системы". Кроме того, были реструктуризированы классы "Болезни кожи", "Аномалии развития" и "Симптомы, признаки и клинические данные, не отнесенные к другим категориям".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила сексуальную зависимость психическим расстройством, включив ее в одиннадцатую версию Международной классификации болезней. У медиков есть и более точные критерии отбора "больных". По их понятиям, человека следует без колебаний записывать в больные сексуальной зависимостью, если на протяжении, как минимум, полугода его одолевают интенсивные и постоянные сексуальные фантазии, и порывы. Зависимые, как правило, с трудом их контролируют.