Гроб с телом рэпера DMX на монстр-траке провезли по улицам Нью-Йорка

В США перекрыли улицы ради прощания с рэпером DMX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На улицах американского города Нью-Йорка простились с рэпером DMX, который умер 9 апреля. Поминальная служба проходила на спортивной арене Barclays Center в Бруклине.

Во время траурной церемонии гроб с телом музыканта провезли по улицам города на огромном монстр-траке. За ним следовала колония из сотен мотоциклистов. На автомобиле разместили надпись Long Live DMX ("Да здравствует DMX"). Чтобы поклонники могли проводить рэпера в последний путь, власти Нью-Йорка на время перекрыли улицы.

Напомним, Эрл Симмонс, более известный как DMX, скончался 9 апреля 2021 года в возрасте 50 лет. Об этом сообщил представитель его семьи. Рэпер был госпитализирован 2 апреля после передозировки наркотиков, что вызвало в последствии сердечный приступ.

Причиной смерти известного рэпера стала остановка сердца. Среди его поклонников творчества и в прессе возникали подозрения, что этот сердечный приступ якобы мог быть вызван передозировкой наркотиков. Однако официально его адвокат Мюррей Ричман заявил, что не может подтвердить это.