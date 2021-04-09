Умер Эрл Симмонс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Эрл Симмонс - рэпер DMX. Артист скончался в возрасте 50 лет. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщил Pitchfork представитель его семьи.

Рэпер был госпитализирован 2 апреля после передозировки наркотиков, что вызвало в последствии сердечный приступ.

"Мы с глубоким прискорбием сообщаем, что наш любимый человек, DMX, имя при рождении Эрл Симмонс, скончался в возрасте 50 лет. Эрл был воином, сражавшимся до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно. Мы ценим всю любовь и поддержку в это невероятно трудное время", - сказали представители семьи покойного артиста.

Они также попросили общественность и СМИ уважать их частную жизнь, поскольку это время дается им с трудом. Они также отметили, что время похорон они сообщат позже.

Ранее DMX открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостью, а также о времени, которое он провел в тюрьме. В 2018 году его приговорили к году лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. После своего освобождения в начале 2019 года рэпер повторно подписал контракт с Def Jam и готовил альбом. В сентябре того же года он сказал GQ, что не возражает против создания новой музыки.