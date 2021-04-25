Встреча Путина и Байдена может состояться в июне 2021

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина может состояться в июне 2021 года. Однако ее проведение зависит от многих факторов. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

- Нет, называют июнь, даже есть конкретные даты, — ответил Ушаков в эфире "Россия 1" на вопрос о том, может ли состояться встреча двух лидеров.

При этом помощник российского президента отказался уточнить, какие именно даты рассматриваются.

- Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь, — сказал Ушаков.

Напомним, 22 апреля Владимир Путин принял участие в онлайн-саммите по климату, который инициировал президент США Джо Байден. Российский лидер заявил о готовности сотрудничать с иностранными компаниями, которые будут инвестировать в чистые технологии в стране. А также Путин назвал договоренности по линии ООН надежной основой в борьбе с эмиссией парниковых газов.