Гинцбург спрогнозировал завершение пандемии коронавируса в России в ноябре 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться в ноябре текущего 2021 года. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- Вероятнее всего, это будет ноябрь этого года, - сообщил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В свою очередь, отвечая на вопрос о возможных сроках завершения эпидемии российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что это произойдет, когда на территории страны будет достигнут коллективный иммунитет. Глава министерства здравоохранения государства Михаил Мурашко также отметил, что пандемия закончится после вакцинации жителей России.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский лидер Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поблагодарил медиков и ученых за огромный вклад и труд во время пандемии коронавируса в стране. Президент отметил, что россияне смогли преодолеть все трудности, связанные с эпидемией, а благодаря ученым у России есть три эффективные вакцины от коронавируса.