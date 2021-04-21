Путин сердечно поблагодарил медиков и ученых за борьбу с коронавирусом: «До слез, хочется сказать спасибо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин поблагодарил медиков и ученых за огромный вклад и напряженный труд во время пандемии коронавирусной инфекции Об этом глава государства сказал в среду, 21 апреля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

- Хорошо помню, как приехал в больницу в Комунарке. Сегодня в этом зале есть врачи, медсестры, фельдшеры. Сердечное спасибо вам. Настоящий прорыв совершили ученые, у нас есть три вакцины от коронавируса. Хочу поблагодарить всех, - отметил Владимир Путин.

Президент России похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией, и ученых, которые внесли свой вклад в противодействие распространению инфекции.

Глава государства также упомянул труд бизнеса и производств, правоохранителей страны и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, учителей – всех, кто ответственно выполнял свой долг во время пандемии.

Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин в ходе своего послания парламенту также напомнил о всех трудностях, с которыми столкнулась страна во время эпидемии: о нехватке мест в медицинских учреждениях и кислорода для госпитализированных заражённых. Глава государства подчеркнул, что, сплотившись, россияне смогли преодолеть эти трудности и сработать на опережение. Владимир Путин отметил также, что благодаря российским ученым страна получила три вакцины от коронавируса.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.