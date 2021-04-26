С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз – 2.1б» с 36 британскими спутниками

Ракета-носитель «Союз – 2.1б» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В ночь на понедельник, 26 апреля, с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз – 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb. Примерно через девять минут «Фрегат» с космическими аппаратами успешно отделился от третьей ступени носителя.

«Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя», - объявил комментатор пуска. Сайт Роскосмоса ведет прямую трансляцию запуска.

Разгонный блок вышел на суборбитальную траекторию, он доставит спутники на орбиты высотой порядка 450 километров, что займет почти четыре часа. Отмечается, что аппараты будут отделяться группами, а потом самостоятельно, за счет собственных двигателей, выйдут в рабочие точки.

Апрельский запуск спутников компания OneWeb посвятила 60-летию полета первого человека в космос, на эмблеме миссии изображен советский космонавт Юрий Гагарин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта 2021 года с космодрома Восточный состоялся пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с британскими спутниками OneWeb, тогда на орбиту тоже были выведены 36 аппаратов.