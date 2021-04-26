Задержанный за нападение на хоккеиста актер Александр Паль получил премию «Ника»

Актер Александр Паль. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В ночь на понедельник, 26 апреля 2021 года, в Москве проходит церемония награждения победителей национальной кинопремии «Ника» за два года – 2019 и 2020. В частности, жюри присудило награду актеру Александру Палю, который накануне был задержан полицией по подозрению в нападении на хоккеиста молодежного состава «ЦСКА» Кевина Антипова.

Премия досталась Палю в номинации «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Глубже», однако актер по вполне понятным причинам не смог лично получить заветную статуэтку в столичном концертном зале Vegas City Hall.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно о том, что молодого хоккеиста жестоко избили в центре Москвы, Кевин Антипов сейчас находится в больнице с травмами головы и лица: у спортсмена проломлены скулы, выбита глазная кость.

Пострадавший написал заявление в полицию, в котором указал, что на него напали трое мужчин, один из них – 32-летний актер Александр Паль, известный по фильмам «Горько» и «Тряпичный союз».