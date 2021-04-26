Премьер Польши обсудит с Вышеградской группой "российский вопрос"

Премьер-министр Польши обсудит с Вышеградской группой "российский вопрос" Фото: REUTERS

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий созывает совещание глав правительств Вышеградской группы, куда Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, "по российскому вопросу". Об этом сообщает Центр информации правительства.

Совещание премьер-министров стран должно пройти в формате видеоконференции.

- Цель этой встречи - обсуждение ситуации на фоне эскалации действий в последние недели со стороны Российской Федерации, последних событий в чешско-российских отношениях и выражение солидарности и поддержки действий, предпринимаемых Чешской Республикой, — говорится в сообщении Центра.

Ранее министры иностранных дел стран Вышеградской группы поддержали решение чешских властей выслать российских дипломатов.

Напомним, президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице. По словам президента, это не означает, что подозрения в их участии несерьезны. Земан отметил, что чешские власти рассматривают неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб как причины взрывов на складах.