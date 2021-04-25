Президент Чехии признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице

Чешский президент признал отсутствие доказательств причастности россиян к инциденту во Врбетице. Фото: сайт президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением об инциденте во Врбетице.

- Я могу заявить, что в докладе БМР говорится, и я подчеркнул это предложение, что нет никаких доказательств или свидетельств того, что эти два агента находились в районе Врбетице. Ведь при осмотре второго участка непосредственно перед его взрывом никакой взрывной системы в нем обнаружено не было, — сообщил чешский лидер в своем обращении.

По словам президента, это не означает, что подозрения в их участии несерьезны. Земан отметил, что чешские власти рассматривают неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб как причины взрывов на складах.

Напомним, 17 апреля 2021 года власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Местные спецслужбы обвинили наших разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ РФ выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Позже глава МИД Чехии Ян Гамачек обратился к партнерам по ЕС и НАТО c просьбой поддержать их и тоже выслать российских дипломатов. В числе согласившихся оказались Словакия и страны Прибалтики.

23 апреля министерства иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы объявили о высылке российских дипломатов. Такие меры были предприняты в знак солидарности с Чехией. Далее к ним присоединилась Словакия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг дипломатов России и Чехии истерикой. Тогда он призвал дать дипломатам сформулировать свои позиции.

Также депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна заявила, что спецслужбы страны должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности Москвы к взрывам на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Как она отметила, без дополнительных доказательств обвинения выглядят не очень убедительно. По ее словам, не было прямых фактов в пользу того, что российские агенты там действительно были.