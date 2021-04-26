Видео испытаний новой противоракеты системы ПРО опубликовало Минобороны

Минобороны показало кадры испытаний новой противоракеты системы ПРО. Фото: скриншот видео

Министерство обороны России опубликовало кадры запуска новой российской противоракеты системы ПРО.

Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как сообщил командир соединения противоракетной обороны ВКС генерал-майор Сергей Грабчук, новая разработка подтвердила заложенные в нее характеристики, боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.

Последний раз испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган проходили в ноябре 2020 года. До этого они проводились в октябре 2020-го, июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.

В начале марта появилось видео испытания ракеты комплекса береговой обороны "Бал" в безэховой камере. Ракета должна была достичь два излучающих рупора, установленные на специальной платформе. Они двигались по вертикальным рельсам, а рельсы перемещались в разные стороны, имитируя постоянное движение цели.