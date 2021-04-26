Зеленский готов к встрече с Путиным в любом месте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в любом месте.

"Место не имеет значения, речь идет о содержании", - заявил Зеленский в интервью газете Financial Times.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что считает некорректным приглашать Путина в Киев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину личную встречу "в любой точке украинского Донбасса". При этом российский лидер выразил мнение, что украинские власти для начала должны встретиться с руководством ДНР и ЛНР для обсуждения вопросов по ситуации на востоке Украины. Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве, если у него есть вопросы по двусторонним отношениям. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук подчеркнул, что украинский президент может вести переговоры с Владимиром Путиным только на нейтральной территории.