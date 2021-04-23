Вопрос, когда же может состояться встреча Путина и Зеленского, повис в воздухе. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский нынче нарасхват. Эффект, который произвело его приглашение, оправдало надежды опытного пиарщика, и сегодня обсуждение вероятности встречи лидеров Украины и России в информационном поле затмило сводки с фронтов и границ.

Владимир Зеленский, напомню, позвал Владимира Путина на встречу на линии соприкосновения, сделав это в пафосной хамоватой форме. Перепутав, видимо, большую политику с конкурсом капитанов КВН. Владимир Путин спокойно ответил, что судьбу Донбасса президент Украины должен обсуждать не с ним, а с главами Донецкой и Луганской народных республик. А если есть желание поговорить о наших двусторонних отношениях, то милости просим в Москву.

Зеленский предложил Владимиру Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса". Фото: YouTube

После ответа Путина к заочному диалогу присоединились лидеры ЛДНР.

- Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье «красной», и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого… Если есть искреннее желание мира, место найдется! Говорить о мире и спасении жизней наших людей я готов! А вы? Жду ответа, - обратился из Луганска Леонид Пасечник.

- Мы вместе с Леонидом Ивановичем, готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования.

Только на этот раз предлагаю Вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек. До района поселков Старомихайловка, Опытное, Веселое, до Зайцево и Александровки. Приезжайте туда, посмотрите собственными глазами, что натворили Ваши войска, не знаю, подконтрольны они Вам или нет, - поддержал коллегу Денис Пушилин, оговорившись, что можно и в онлайн-режиме пообщаться, если слабо.

Офис президента Украины в пятницу утром пообещал, что Зеленский все это дело обязательно прокомментирует. Пока же в заочную полемику включились чиновники рангом пониже.

- Для Украины, Европы и для всего мира очевидно, что окончание войны зависит от желания российской стороны, а не от тех, кто засел в Донецке и Луганске. И именно с Россией нужны переговоры, - настаивал первый замглавы президентской фракции «Слуга народа» в Раде Александр Корниенко.

- Никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме «фантастика на втором этаже», - фонтанировал эмоциями советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

- Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны в Донбассе. Если у Путина возникает идея переговоров в глобальном масштабе отношений между Украиной и Россией, то это может быть только нейтральная страна, - заявил экс-глава незалежной Леонид Кравчук, позабыв, что о Донбассе президент России посоветовал Зеленскому говорить с Донбассом.

Посол Украины в Израиле решил проявить инициативу, выпалив, что посредником на переговорах с Россией должен выступить Биньямин Нетаньяху. Но в канцелярии премьер-министра Израиля заявили, что не комментируют заявление украинского дипломата.

В Кремле же еще раз напомнили, что Путин в Москве может обсуждать с Зеленским только двусторонние отношения, а не Донбасс или даже Крым: «Такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать».

Вопрос, когда же может состояться эта встреча, повис в воздухе. Очевидно, когда найдутся темы, по которым Путин и Зеленский смогут прийти к соглашению. Но пока таких тем не наблюдается. Да и, как показывает практика, Киев весьма легкомысленно относится к любым взятым на себя обязательствам.

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