Песков прокомментировал слова Зеленского об изменении "минских соглашений". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Ураины Владимира Зеленского об изменении "минских соглашений".

Он подчеркнул, что видоизменить договоренности, не положив им конец, невозможно.

"Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее и тому подобное, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что слова президента Украины - "это очередной тревожный сигнал".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости внести изменения в "минские соглашения" и увеличить число участников "нормандского формата". По мнению президента в переговорах должны принять участие США, Великобритания и Канада.