В Румынии объявили персоной нон грата помощника военного атташе РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Румынские власти объявили персоной нон грата помощника военного атташе российского посольства в Бухаресте Алексея Гришаева. Об этом сообщил в Министерстве иностранных дел Румынии.

«МИД Румынии информирует, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте», - говорится в заявлении МИД.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, «деятельность и действия» российского дипломата «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

В министерстве также заявили, что ранее посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина по распоряжению министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску вызвали на беседу в ведомство, где и сообщили о принятом решении.

Кроме того, в понедельник, 26 апреля, Италия объявила персоной нон грата военного атташе при российском посольстве в Риме. Россия приняла ответные меры в отношении итальянского дипломата в Москве.