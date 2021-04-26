Минздрав РФ планирует сделать доступным получение медицинских справок в электронном виде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав РФ планирует сделать доступным получение некоторых медицинских справок в электронном виде.

"Цифровое здравоохранение изменяется, в том числе и в части, касаемой вопросов формирования кабинета "Мое здоровье", в рамках которого мы планируем уже в этом году реализовать часть функционала",- сказал Мурашко на Совете законодателей.

Он подчеркнул, что уже сегодня можно произвести запись на вакцинацию дистанционно, и в скором времени появится возможность получения электронных справок.

В июле 2020 года Минздрав России разработал проект, благодаря которому медорганизации смогут выдавать медицинские справки не только на бумаге, но и в электронной форме.

Напомним, с декабря 2020 года в России ведется масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Записаться на прививку можно через портал mos.ru.