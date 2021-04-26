В ФРГ назвали нереалистичным рассмотрение «Северного потока-2» как рычага влияния на Россию

МИД ФРГ назвал нереалистичным рассмотрение «Северного потока-2» как рычага влияния на Россию Фото: REUTERS

Проект газопровода «Северный поток-2» имеет смысл для Германии с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Хайко Маас, указав на то, что рассматривать трубопровод как рычаг влияния на Россию нереалистично.

«"Северный поток - 2" все чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объемах покупают у России нефть», - сказал министр в интервью информационному порталу t-online, отметив, что «Северный поток-2», прежде всего, имеет смысл с точки зрения энергетической политики.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Евросоюза, сделал свой выбор в пользу «Северный поток - 2». Позже министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал не политизировать проект газопровода, отметив, что «проводить оценку строительства и завершения газопровода», а также принимать решения по нему необходимо «вне зависимости от отдельных случаев».