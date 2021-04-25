Министр экономики ФРГ призвал не политизировать «Северный поток — 2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер призвал не политизировать российский проект «Северный поток — 2». В интервью изданиям медиагруппы Funke он заявил, что «проводить оценку строительства и завершения газопровода», а также принимать решения по нему необходимо «вне зависимости от отдельных случаев».

При этом немецкий министр отметил, что за полвека «поставки природного газа никогда не служили политическим оружием между Востоком и Западом», а возможные «отклонения от такого подхода очень тщательно обдумать».

Именно поэтому, чтобы подстраховаться, по его словам, в ФРГ строят терминалы для сжиженного газа из США. Петер Альтмайер пояснил, что таким образом Германия «обеспечивает себе возможность в любой момент проявить независимость от газа, поступающего через трубопровод, если Россия попытается оказать политическое давление с помощью газа».

Кроме того, глава Минэкономики ФРГ пообещал, что транзит российского природного газа через территорию Украины продолжится и после того, как строительство трубопровода будет полностью завершено.

Напомним, как писал сайт kp.ru,ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Евросоюза, сделал свой выбор в пользу газопровода «Северный поток — 2».