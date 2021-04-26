Зеленский - о встрече с Путиным: Все идет к тому, что она будет

Зеленский дал поручение своему офису согласовать дату встречи с Путиным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

- Во-первых, мне кажется, что все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это слышали, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве, - заявил президент Украины на встрече с журналистами в понедельник, 26 апреля.

Президент Украины отметил, что уже дал задачу главе своего офиса Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина для согласования даты и места предстоящей встречи.

Он также отметил, что 28 апреля в Донбассе может быть согласован режим тишины и "пасхальное перемирие".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении предложил российскому лидеру личную встречу "в любой точке Донбасса".