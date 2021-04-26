Зеленский: В Донбассе 28 апреля может быть согласовано "пасхальное перемирие"

В Донбассе 28 апреля может быть согласовано "пасхальное перемирие". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 28 апреля в Донбассе может быть согласовано "пасхальное перемирие". Об этом он сказал на встрече с журналистами 26 апреля.

"Я считаю, что мы уже на финише к этому согласованию. Заседание Трехсторонней контактной группы, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение, мне кажется, все стороны уже все согласовали, но не согласовали только документальную формулировку этого соглашения. Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается", - сказал президент.

Ранее украинский лидер выразил уверенность в том, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в ближайшее время. Он отметил, что уже дал задачу главе своего офиса, чтобы он согласовал с Кремлем дату и место встречи. На встрече с журналистами Зеленский также отметил, что готов обсудить с российским президентом темы русского языка и церкви.