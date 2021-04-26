Плохо быть пешкой: Депутат Бальбек оценил слова Зеленского о минских соглашениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуме оценили слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости реформировать или отменить минский формат.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что главе государства «не к лицу игнорировать подписанный его страной международный договор».

«Минские соглашения» были подписаны Украиной, это договоренности, которые признали во всем мире, а теперь Украина хочет нарушить свое слово.

Хотя именно благодаря данным договоренностям удалось остановить масштабные действия в Донбассе.

Депутат отметил, что Зеленскому «диктуют инструкции», которые призваны разрушить любую стабильность в регионе.

- Плохо быть пешкой в чужой игре, особенно президенту, который фактически лишён права на своё мнение, — заключил собеседник RT.

Ранее на фоне обострения в Донбассе президент Украины в очередной раз сделал заявление, явно не направленное на стабилизацию ситуации на Донбассе. Глава Украины отметил, что «Минские соглашения» не способствуют завершению конфликта, поскольку служат «целям прошлого, а не настоящего».

В свою очередь киевский политолог и публицист Александр Скубченко согласен, что цель украинского президента - дестабилизация обстановки в регионе. Все попытки урегулировать конфликт мирным образом пресекаются президентом.

- Недавно мы видели приглашение Владимира Путина «в любую точку Донбасса». Но готов ли сам Владимир Зеленский туда отправиться? Расчет на то, что в Кремле ему не будут отвечать. Если Зеленский реально желает мира, то приглашать на встречу ему надо лидеров Донецка и Луганска, а не президента РФ, - заключил в беседе с ФАН Скубченко.