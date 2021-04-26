Голикова: Наличие выходных в мае 2021 года не является основанием для снижения зарплаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наличие выходных в мае текущего 2021 года не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам. При этом, если срок выплаты зарплаты выпадает на майские праздники, она должна быть выплачена заранее. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

- Отказ сотрудников от работы в период с 4 по 7 мая – это не основание для невыплаты зарплаты. Заработные платы должны быть выплачены заблаговременно, если день их выплат является нерабочим или праздничным, - сообщила вице-премьер.

Татьяна Голикова добавила, что решение о нерабочих днях в мае власти России приняли для целью сокращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны. В связи с этим вице-премьер попросила все организации руководствоваться данным указом из необходимости эпидемиологического режима и недопущения роста новых случаев заражения.

- Просьба руководствоваться указом из необходимости эпидемиологического режима и недопущения роста новых случаев коронавирусной инфекции, - подчеркнула Татьяна Голикова.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российский президент Владимир Путин согласился с предложением руководителя главного государственного санитарного врача страны Анной Поповой и объявил майские выходные непрерывными: нерабочими будут дни с 1 по 10 мая.

Напомним, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, дополнительные выходные между майскими праздники не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.