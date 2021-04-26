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Здоровье26 апреля 2021 17:33

Около 12 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса

Полностью курс вакцинации прошло 7,5 миллиона жителей России
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Около 12 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса

Около 12 млн россиян получили первый компонент вакцины от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около 12 миллионов россиян уже сделали первую прививку от новой коронавирусной инфекции. Полностью курс вакцинации прошло 7,5 миллиона жителей России. Такую статистику привела вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошли 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек», - сообщила вице-премьер в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом в России.

Как писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в ходе совещания по внедрению отечественных вакцин в понедельник, 26 апреля, сообщил, что Россия выполнила планы производства двух вакцин от коронавирусной инфекции в первом квартале текущего года, уточнив, что в первом полугодии в гражданский оборот на территории страны должно поступить более 50 миллионов компонентов российских вакцин от коронавирусной инфекции.

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