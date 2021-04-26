Аналитики допустили падение цены на нефть до десяти долларов за баррель к середине века

Аналитики допустили падение цены на нефть до десяти долларов за баррель к 2050 году Фото: REUTERS

Эксперты консалтинговой компании Wood Mackenzie допустили падение цены на нефть до десяти долларов за баррель к 2050 году. Об этом в понедельник, 26 апреля, пишет издание CNBC.

Аналитики объяснили, что снижение спроса на нефтяные ресурсы на 70 процентов может привести к обесцениванию этого энергоносителя к середине текущего века. Этому будет способствовать электрификация энергетического рынка, а также достижение целей Парижского соглашения по климату.

- Если население Земли ускоренными темпами перейдет на «зеленую энергию», то к 2030 году стоимость нефти Brent упадет до 37–42 долларов за баррель, к 2040 году – до 28-32, а к 2050 году цена на «черное золото» опустится до 10-18 долларов за баррель, - говорится в материале.

Напомним, накануне появилась информация о том, что Россия к 2050 году планирует зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год. Сегодня руководитель Международного солнечного альянса заявил, что Россия может стать лидером по производству «зеленого» водорода.