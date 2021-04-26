Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 22:48

Главврача ГКБ имени Иноземцева уволили после сообщения об избиении пациентки

Ранее из больницы уволили медсестер, которые издевались над пациенткой
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Главврача ГКБ имени Иноземцева уволили после сообщения об избиении пациентки

Главврача ГКБ имени Иноземцева уволили после сообщения об избиении пациентки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач ГКБ имени Иноземцева в Москве уволен после сообщения об избиении пожилой пациентки. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил столичный департамент здравоохранения на своем официальном сайте.

- В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. Подобные действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь медорганизации и системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне в интернете опубликовали видео, на котором видно и слышно, как персонал медицинского учреждения издевается над пожилой пациенткой, бьет и кричит на нее. После появления данной информации Следственный комитет России начал проверку, председатель правоохранительного органа Александр Бастрыкин потребовал досконально изучить ситуацию и опросить пациентов в том числе предполагаемую пострадавшую пациентку.

Сегодня стало известно, что медицинских сестер, которые издевались над пациенткой, уволили по статье.