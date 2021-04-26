Главврача ГКБ имени Иноземцева уволили после сообщения об избиении пациентки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач ГКБ имени Иноземцева в Москве уволен после сообщения об избиении пожилой пациентки. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил столичный департамент здравоохранения на своем официальном сайте.

- В больнице были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля. Подобные действия сотрудников являются недопустимыми и порочащими честь медорганизации и системы здравоохранения в целом. Сотрудники, фигурировавшие в инциденте, отстранены от работы. Трудовые отношения с главным врачом больницы прекращены, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне в интернете опубликовали видео, на котором видно и слышно, как персонал медицинского учреждения издевается над пожилой пациенткой, бьет и кричит на нее. После появления данной информации Следственный комитет России начал проверку, председатель правоохранительного органа Александр Бастрыкин потребовал досконально изучить ситуацию и опросить пациентов в том числе предполагаемую пострадавшую пациентку.

Сегодня стало известно, что медицинских сестер, которые издевались над пациенткой, уволили по статье.