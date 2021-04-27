Посол России в Австрии рассказал о возможном возобновлени авиасообщения между странами

Восстановление авиасообщения между двумя странами напрямую зависит от ситуации с распространением коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия и Австрия ведут переговоры о возможном возобновлении прерванного из-за пандемии коронавируса более года назад авиасообщения между странами, причем обсуждение этого вопроса инициировала австрийская сторона. Об этом сообщил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

«Переговоры на этот счет идут в предметном ключе. Согласовано выполнение нерегулярных авиаперевозок до конца октября на взаимной основе с частотой до 14 рейсов в неделю. Возможность восстановления регулярного авиасообщения также обсуждается, причем по инициативе наших партнеров», - рассказал дипломат в интервью газете «Известия».

При этом Дмитрий Любинский отметил, что возобновление авиаперелетов между двумя странами зависит от того, как будет складываться ситуация с заболеваемостью COVID-19 как в Австрии, так и в России.

«По мере ее улучшения потребность во взаимных поездках, как деловых, так и туристических, будет только возрастать», - добавил посол.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что сейчас международные рейсы из России возобновлены в 26 стран, и этот список вряд ли пополнится новыми государствами до конца майских праздников.