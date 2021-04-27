В школах предложили ввести «день самообразования» для 11-классников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских школах предложили ввести «день самообразования» для учащихся 11-х классов. С инициативой выступила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Она уверена, что подобное нововведение позволит ученикам лучше подготовиться к ЕГЭ и не тратить силы на сопутствующие необязательные предметы.

Маркс подчеркивает, что работодатели сегодня хотят видеть сотрудников с высшим образованием. Это заставляет школьников стремиться к поступлению в вузы. А значит, нужно успешно сдать ЕГЭ. В текущем году экзамены будут сдавать 714 тысяч человек.

- Высокая конкуренция и возрастающие требования в вузах заставляют учеников тратить все свое время на подготовку к ЕГЭ. Подростки отказываются от своего досуга и увлечений в пользу экзамена, - отмечает Анна Маркс.

Но помимо профильных предметов в школах много тех, которые «не дают практических навыков и носят формальный характер», зачастую «съедают» время - это ОБЖ, астрономия или технология и другие.

Учитывая это Маркс обратилась к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести «день самообразования» для одиннадцатиклассников.

Она предлагает разгрузить один день старшеклассников, вычеркнув из него необязательные предметы, и разрешить тратить время на качественную подготовку к предстоящим экзаменам, пишет RT.

В 2021 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России будет проведен по единому расписанию для всей страны. исключение составят регионы с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Экзамены по географии, литературе и химии школьники будут сдавать 31 мая. Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня, его проведут 3 и 4 июня. Об этом сообщает газета "Известия".