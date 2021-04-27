Минтранс предложил создать в аэропортах коридоры для вакцинированных от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минстрансе предложили создать в аэропортах специальные коридоры для вакцинированных от COVID-19. Ведомство направило письмо операторам аэропортов.

Изначально инициатива принадлежала посольству ОАЭ в Москве. Дипломаты направили обращение в МИД РФ с просьбой облегчить контроль для пребывающих из данной страны.

Теперь к ситуации подключились в Минтрансе и просят поддержать инициативу. Речь идет о коридоре для пассажиров, прилетающих из ОАЭ.

По данным «Известий», в правительстве и Роспотребнадзоре уже выступили против таких послаблений.

А в аэропортах отнеслись к предложению сдержано. Если поступит распоряжение сверху, то коридоры будут созданы.

Например, во Внуково готовы выделить отдельные стойки регистрации, пункты досмотра, посадочные галереи и даже отдельный терминал для вакцинированных. При этом пропускная способность гавани не должна уменьшиться.

В Домодедово отметили, что пока единых стандартов нет, но представители аэропорта готовы принять участие в разработке стандартов.

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