ВМС США направили в Черное море патрульный катер Hamilton Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патрульный катер береговой охраны Соединенных Штатов класса Hamilton направляется в Черное море. Об этом говорится в сообщении шестого флота Военно-морского флота США.

«Катер береговой охраны США класса Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», - говорится в заявлении шестого ВМС США, опубликованного в Twitter.

Как уточняется в сообщении, катер будет работать с «союзниками НАТО и партнерами в регионе».

Штаб-квартира шестого флота США находится в итальянском Неаполе. Он проводит полный спектр военно-морских операций, часто - совместно с союзниками, а также партнерами из других государственных ведомств.

Напомним, ранее Вашингтон уведомил Анкару, что два военных корабля США по очереди пройдут через Босфор в Черном море 14 и 15 апреля, а вернутся 4 и 5 мая. Однако 14 апреля военные корабли изменили свой маршрут и зашли на Крит.